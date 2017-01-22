СМИ рассказали о неудачном покушении на украинского депутата Геращенко

На депутата Верховной рады Украины Антона Геращенко была совершена неудачная попытка покушения, но подозреваемых удалось задержать. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на украинские СМИ.

За Геращенко организовали слежку по месту его жительства и работы. Его хотели устранить в связи с созданием базы «Миротворец», который «известен открытыми антироссийскими взглядами и медийной фигурой», пишут СМИ.

В настоящее время несколько подозреваемых задержаны «с поличным». Отмечается, что они «которые отбывали заключение в Крыму», а один из них уже трижды судим по уголовным преступлениям.

Как сообщают журналисты, действия преступников мог координировать «бывший гражданин Украины Андрей Тихонов, который проживает в Белгороде.

Возбуждено дело о покушении на жизнь государственного деятеля, теперь подозреваемым грозит пожизненное заключение.