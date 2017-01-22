Китай потратит на развитие интернета 100 млрд юаней

Китай создал фонд для инвестиций в интернет. Его объем составляет 100 млрд юаней или 14,55 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Создание фонда поддержало китайское правительство. Его целью является «помочь сделать Китай ведущим игроком в сфере интернет-технологий».

Первоначальный взнос в размере 30 млрд юаней внес китайский банк ICBC и операторы связи China Mobile и China Unicom.

Отметим, всего китайские власти до 2018 года намерены вложить в развитие информационной инфраструктуры 1,2 трлн юаней.