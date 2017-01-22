Экс-президент Гамбии уехал из страны

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме решил покинуть страны. Об этом сообщает агентство AFP.

Между тем Reuters со ссылкой на очевидцев уточняет, что Джамме находится в аэропорту Банжул, откуда он вылетит в Экваториальную Гвинею.

Лидер Гамбии решил уйти в отставку под давлением со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). В настоящее время военная операция в стране прекращена, но часть войск остается на местах «для обеспечения безопасности».

Отметим, что Яйя Джамме правил в Гамбии 20 лет после военного переворота. Однако в декабре 2016 года он проиграл выборы и отказался признать поражение. В итоге войска Сенегала, Нигерии, Ганы, Того и Мали пригрозили лидеру Гамбии вторжением, если он не передаст власть победившему на президентских выборах Адаме Барроу. Впоследствии армия Сенегала пересекла границу.