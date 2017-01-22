Мадонна нецензурно высказалась в адрес Трампа на митинге в Вашингтоне

Знаменитая певица Мадонна несколько раз позволила себе нецензурные высказывания в адрес президента США Дональда Трампа во во время выступления на «Марше женщин» в Вашингтоне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Мадонна в своей речи раскритиковала нового американского лидера, заявив, что наступил «новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди».

«Для наших недоброжелателей, которые настаивают на том, что этот марш никогда и ни к чему не приведет. Пошли вы», — отметила Мадонна и еще несколько раз повторила нецензурное слово.

Кроме того, певица заметила, что она «думала о взрыве» Белого дома. «Да, я очень много думала о взрыве Белого дома», — подтвердила Мадонна.

Стоит отметить, что выступление поп-дивы перед 250-ти тысячной аудиторией транслировали телеканалы C-SPAN, CNN и MSNBC. Однако после нецензурных выражений Мадонны каналы свернули трансляции.