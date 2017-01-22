Медведев переназначен лидером «Единой России»

Премьер Дмитрий Медведев, действующий председатель «Единой России», переизбран на свой партийный пост. Об этом сообщает «Интерфакс».

С инициативой выдвинуть Медведева на новый срок выступил председатель высшего совета партии Борис Грызлов. Это подтвердили источники в партийном аппарате.

Сам Грызлов также переизбран на пост председателя высшего совета ЕР.

В состав высшего совета партии вошел также спикер Госдумы Вячеслав Володин, а бывший спикер, нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин остался в нем. Высший совет пополнили также глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Крыма Сергей Аксенов. Свои позиции в составе совета сохранили президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, министр культуры Владимир Мединский. Из совета ушли некоторые депутаты из прежнего состава Госдумы.

Как сообщается, голосование проходило в открытом режиме и было безальтернативным.