Источник сообщил о предложении ЕР переизбрать Медведева главой партии

Председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов во время партийного съезда мог предложить переизбрать ее действующего лидера, премьер-министра России Дмитрия Медведева на новый срок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только что на заседании высшего совета и генерального совета Грызлов предложил Медведева на пост председателя партии»,— рассказал партийный источник.

По его словам, Медведев принимает участие в заседании высшего и генерального советов партии.

Кроме того, источник поведал, что высший и генеральный советы партии проголосовали за введение нового спикера Госдумы Вячеслава Володина в высший совет.

Как пояснил один из делегатов. министр обороны Сергей Шойгу останется в высшем совете ЕР, а также в него войдет глава РЖД Олег Белозеров.