Первая ракетка мира проиграл Звереву в турнире Australian Open

Первая ракетка мира британец Энди Маррей уступил гражданину Германии Мише Звереву в матче 1/8 финала Australian Open. Это первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Его общий призовой фонд составляет 37,5 млн долларов.

Встреча Маррея и Зверева завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.

Сейчас Зверев находится на 50-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Теперь победителю предстоит сыграть с тем, кто одержит победу в матче между швейцарцем Роджером Федерером и японцем Кеем Нисикори.

Mischa's DONE IT! #Zverev knocks out #Murray in four sets! #AusOpen pic.twitter.com/q3Eu5wG1lm