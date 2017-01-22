22 января 2017, 12:07
Первая ракетка мира проиграл Звереву в турнире Australian Open
Первая ракетка мира британец Энди Маррей уступил гражданину Германии Мише Звереву в матче 1/8 финала Australian Open. Это первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Его общий призовой фонд составляет 37,5 млн долларов.
Встреча Маррея и Зверева завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.
Сейчас Зверев находится на 50-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Теперь победителю предстоит сыграть с тем, кто одержит победу в матче между швейцарцем Роджером Федерером и японцем Кеем Нисикори.
Mischa's DONE IT! #Zverev knocks out #Murray in four sets! #AusOpen pic.twitter.com/q3Eu5wG1lm— #AusOpen (@AustralianOpen) 22 января 2017 г.
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