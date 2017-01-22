Сирийская оппозиция обвинила Иран и Дамаск во влиянии на РФ

Глава делегации сирийской оппозиции, представитель руководства группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллуш считает, что Дамаск совместно с Ираном влияют на Россию, которая пытается сохранять «нейтралитет» по отношению к режиму в стране. Его слова приводит Reuters.

Аллуш уверен, что, если Москва не повлияет на Иран и Дамаск для учета требований оппозиции, а также массовых нарушений турецко-российского соглашения о прекращении огня в Сирии, то это плохо скажутся на общем влиянии России.

«Это настоящая проверка России и ее влияния на Иран как на гаранта сделки по прекращению огня. Так что если Москва потерпит неудачу в этой своей роли — положение дел в Сирии еще более ухудшится», — отметил он.

Между тем в Астане консультации России, Турции и Ирана по Сирии в Астане продолжаются уже около пяти часов. Об этом сообщает ТАСС. Встреча началась около 14:00 мск. По некоторым данным, ее участники обсуждают документ, закрепляющий режим перемирия.