Глава МИД Германии оценил избрание Трампа как конец старого мира

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что после избрания Дональда Трампа на пост президента США старый мир XX века «наконец-то, закончился». Он приводит такие слова в своей статье для издания Bild.

Штайнмайер полагает, что миру стоит подготовиться к неспокойным временам, и пока непонятно, какие ценности станут главными в новом веке.

«Как всегда, когда меняется власть, есть неопределенность, сомнения, вопросы к новому руководству. Но в эти времена нового глобального беспорядка здесь нечто большее, сегодня поставлено на карту очень многое», — пояснил политик.

По словам Штайнмайера, Германия будет «стремиться к диалогу с новой администрацией США, чтобы донести до нее наше отношение, наши ценности и интересы».

«Свобода торговли, обмена, открытый мир, совместное противостояние экстремизму и терроризму, тесное и доверительное трансатлантическое сотрудничество, основанное на общих ценностях, является главным приоритетом нашей повестки дня», — заключил глава МИД.