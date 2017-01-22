СМИ сообщили о способности РФ победить армию Великобритании за день

Британский военный аналитический центр исторического анализа и исследования конфликтов заявил, что снижение расходов на оборону привело к отсутствию возможности вести эффективную борьбу с таким врагом, как Россия. Об этом пишет The Times.

В статье издания говорится, что британцы могут дислоцировать не более 5–10 тысяч солдат для ведения боевых действий.

По данным Daily Mail, Россия может за день ликвидировать единственное боевое подразделение британской армии.

СМИ пишут, что снижение расходов на оборону из бюджета «эффективно ликвидировало» возможность Великобритании «вести и поддерживать» эффективную борьбу против «компетентных» врагов.

Аналитики CHACR полагают, что годы постоянных сокращений военного бюджета вызвали «размывание и исчезновение возможностей армии по дислоцированию».

Участники специальных семинаров центра пришли к выводу о том, что это тревожный знак, так как непонятно, насколько эффективно Британия способна отразить атаку России на союзников по НАТО в Восточной Европе.