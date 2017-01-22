У певицы Пелагеи родился первенец

У певицы Пелагеи и хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина родилась дочь. Обэ том сообщает ТАСС.

По словам отца девочки, ее решено назвать Таисией.

Телегина поздравили с рождением дочери во время Матча всех звезд КХЛ в Уфе в перерыве игры. Ему вручили фигурку неваляшки.

Поздравили с рождением дочки!#khlallstar #allstarweek #ufa Фото опубликовано дружная хоккейная семья (@friendly_hockey_family) Янв 22 2017 в 4:35 PST

Отметим, Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. У 30-летней Пелагеи это уже второй по счету брак, но мамой она стала впервые. У 24-летнего Телегина есть сын от первого гражданского брака.