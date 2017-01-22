Порошенко отверг возможность отказа от Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не окажется от Донбасса. Так он прокомментировал идею некоторых политиков относительно восточного региона Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

С таким заявлением украинский лидер выступил по случаю Дня соборности Украины в Киеве.

«Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса», — отметил Порошенко.

«Господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?» - задал он вопрос своим оппонентам.

По мнению Порошенко, некоторые политики призывают к тому, чтобы «вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане».

«Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина, а не только Крым или Севастополь», — заключил президент Украины.