Медведев призвал россиян не думать о преждевременной отмене санкций

Премьер Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия» призвал граждан РФ «расстаться с иллюзиями» касательно того, что ЕС и США скоро отменять санкции против Москвы. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Пора расстаться с иллюзиями, что какие-то санкции против России будут отменены. Нечего рассчитывать на приход каких-то новых лидеров иностранных», — заявил Медведев.

По словам премьера, работники сельского хозяйства должны использовать введенные санкции и сложившуюся в связи с этим удачную для них экономическую ситуацию.

«А наши аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать. Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами», — пояснил Медведев.