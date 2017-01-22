СМИ заявили о грозящих протестовавшим против Трампа сроках

Как сообщает CBS News, большинство из тех, кого задержали во время акций протеста в день инаугурации президента США Дональда Трампа, окажутся фигурантами уголовных дел об участии в массовых беспорядках.

Всего по таким мотивам задержаны около 230 человек. Пока их отпустили без внесения залога, однако с обязательством явиться в суд в феврале, когда начнутся разбирательства.

Как отметил собеседник журналистов, за участие в массовых беспорядках можно получить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Между тем 21 января уже прошло первое заседание по делам задержанных. Всего в Верховном суде рассматривалось дело десяти человек. Их защита отрицала вину своих клиентов, а в конце заседания судья «выпустил всех на свободу при условии, что они не будут повторно арестованы в Колумбии».