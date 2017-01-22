Премьер Великобритании отказалась отвечать на вопрос о провальном испытании ракеты

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не стала прямо отвечать на вопрос о том, была ли она в курсе провального запуске баллистической ракеты Trident летом прошлого года. Об этом пишет The Guardian.

Данный вопрос в адрес Мэй прозвучал в эфире передачи на телеканале ВВС. Ведущий задал его несколько раз.

«Тестовые запуски проводятся постоянно, регулярно проводятся испытания наших ядерных средств сдерживания. На тех дебатах мы говорили о том, что будет происходить в будущем», - ответила Мэй.

Между тем министерство обороны Великобритании подтвердило, что ракета сбилась с курса, но назвало сам запуск успешным.

Напомни,М ранее британские СМИ сообщили, что в июне 2016 года с британской подлодки Vengeance, находившейся у берегов Флориды, был совершен запуск баллистической ракеты Trident II D5, но ракета полетела в сторону побережья США. Мэй же летом того же года уговорила британский парламент выделить 40 млрд фунтов на подлодки с Trident.