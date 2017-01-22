Саакашвили обиделся на СМИ за его неудачное фото с инаугурации Трампа

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в Facebook пожаловался на украинские телеканалы, которые показали его фотографию с инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

К своей записи в соцсети политик прикрепил фото, на котором он стоит за высокой травой и смотрит в телефон. СМИ озаглавили снимок: «Саакашвили смотрел на инаугурацию из-за забора». Саакашвили также поделился с читателями скриншотом новости о видео, в котором он запечатлен в аэропорту Нью-Йорка «в нелепой одежде».

По его мнению, эти фото и видео записаны людьми «с российскими связями». Саакашвили пояснил, что в тот момент он уже покидал церемонию.

Политик пояснил, что он поддерживал контакты с представителями команды Трампа, с которыми собирается сотрудничать от имени Украины.