Ткачев встретился с главой немецкого минсельхоза

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев встретился со своим немецким коллегой Кристианом Шмидтом, чтобы обсудить торговые ограничения, введенные в связи с санкциями и контрсанкциями. Об этом сообщает РИА Новости.

О встрече заявил Шмидт во время пресс-конференции по итогам заседания министров сельского хозяйства G20.

«У меня был разговор с российским коллегой, в ходе которого, естественно, играли роль торговые отношения. Присутствие на G20 не означает, что немецкая позиция по вопросу о нарушении международного права в связи с оккупацией Крыма и другими действиями изменилась и то, что мы не будем обращать внимание на минский процесс. Из этого можно сделать вывод, что мы только сообща можем говорить о снятии санкций», — поведал немецкий министр.

Ранее Германия пригласила Ткачева на саммит министров сельского хозяйства «группы двадцати», несмотря на введенные против него санкции ЕС.