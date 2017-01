Трамп отреагировал на акции протеста против него

Президент США Дональд Трамп раскритиковал участников акций протеста против его избрания лидером страны. Он отреагировал на прошедшие акции в своем твиттере.

«Посмотрел акции протеста, но при этом держал в уме, что выборы прошли только что. Почему эти люди не голосовали? А знаменитости еще более раскачивают ситуацию», — отметил Трамп.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.