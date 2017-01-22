Международный союз биатлонистов откроет расследование против спортсменов РФ
Международный союз биатлонистов (IBU) решил провести официальное расследование против Союза биатлонистов России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на IBU.
«IBU откроет официальное расследование в отношении СБР. СБР обязан предоставить все документы по семи случаям нарушения антидопинговых правил, которые расследуются в настоящее время», - заявили в организации по итогам заседания исполкома в итальянском Антхольце.
Кроме того, организация решила включить всех спортсменов Союза биатлонистов России, которые выступают в международных соревнованиях, в единый пул тестирования IBU.
Наконец, Международный союз биатлонистов призвал Международный олимпийский комитет провести повторную проверку допинг-проб всех действующих биатлонистов с Олимпийских игр 2014 года.