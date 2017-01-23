Samsung назвал аккумулятор причиной возгорания Galaxy Note 7

В компании Samsung назвали причиной возгорания смартфонов Galaxy Note 7 недочеты проектирования и технологического процесса сборки аккумуляторов. Об этом пишет USA Today.

«Это были несколько очень тяжелых для нас месяцев. Очевидно, то, как это повлияло на потребителей, на наших партнеров и сотрудников – значительно, и мы признаем свою вину в этом», — отметил президент компании в США Тим Бакстер.

По словам Бакстера, в течение этих месяцев сотрудники компании приобрели много новых умений в сфере управления в кризисных ситуациях.

Как ранее сообщал источник, причиной возгорания являлся аккумулятор, который был спроектирован нестандартного размера. Это приводило к его перегреванию.