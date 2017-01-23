Чемпиона Европы по боксу задержали за убийство кровников

В Черкесске по подозрению в убийстве арестован на два месяца двукратный чемпион Европы по боксу среди юношей Игорь Алборов и его брат Алан. Об этом сообщают «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления СКР.

19 ноября 2016 года в поселке Ударный Карачаево-Черкесской Республики произошло двойное убийство. В своей квартире и на лестничной клетке были зарезаны 30-летний Алан Гояев и его 70-летний отец Александр.

19 января 2017 года управление СКР по республике сообщило о задержании подозреваемых в преступлении.

Сегодня следователи рассказали о мотивах преступников.

«Оба задержанных в ходе допроса пояснили, что убийство Гояевых они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии», — говорится в сообщении.