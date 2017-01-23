В Красноярске таксист отказался пропустить скорую

В Красноярске в одном из дворов припарковавшийся таксист отказывался пропустить машину скорой помощи. Об этом сообщает «Сибирское агентство новостей».

В итоге группе жильцов дома пришлось выйти на улицу, чтобы уговорить водителя перепарковаться.

События разворачивались 22 января, видеозапись инцидента попала в социальные сети. В частности, ее опубликовали в группе «Ревизорро.Красноярск» во «ВКонтакте».

Таксист припарковалсяв узком проезде и не реагировал на требования жителей освободить дорогу. В итоге водитель скорой по громкоговорителю предупредил его, что вызовет сотрудников ГИБДД. Спустя какое-то время таксист все же перепарковался.