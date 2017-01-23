Основательница Femen опровергла распад движения

Украинское движение Femen не распалось, оно существует, пока люди участвуют в его акциях. Об этом изданию «Апостроф» рассказала основательница Femen Анна Гуцол.

Ранее другая участница коллектива Яна Жданова заявила, что Femen как движение не существует с 2015 года.

«Мы не организация, а движение. И пока есть люди, желающие участвовать в нем, оно существует», — возражает Гуцол.

По ее словам, «идея Femen — это тело-плакат и секстремизм. Сейчас есть женщины, которые это делают и продолжают — значит, движение существует. И вы видите наши протесты и в Америке, и в Канаде, и в Испании, и во Франции, и в Украине».