ПРО Москвы засекла десять пусков ракет за год

Соединения ПРО-ПВО, который окружают Москву, за год провели более 750 тренировок по обнаружению баллистических ракет и выявили свыше десяти реальных пусков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Ежедневно в соединениях противоракетной обороны дежурят более 200 военных.

Во время учений военные работали с условными целями. Радиолокационная станция «Дон-2Н» засекла более десятка запусков баллистических ракет и ракет космического назначения с российских полигонов, космодромов и из морских акваторий.

Отметим, что данное соединение противоракетной обороны выполняет задачи по обороне столицы уже 55 лет.