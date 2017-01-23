23 января 2017, 13:29
ПРО Москвы засекла десять пусков ракет за год
Соединения ПРО-ПВО, который окружают Москву, за год провели более 750 тренировок по обнаружению баллистических ракет и выявили свыше десяти реальных пусков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Ежедневно в соединениях противоракетной обороны дежурят более 200 военных.
Во время учений военные работали с условными целями. Радиолокационная станция «Дон-2Н» засекла более десятка запусков баллистических ракет и ракет космического назначения с российских полигонов, космодромов и из морских акваторий.
Отметим, что данное соединение противоракетной обороны выполняет задачи по обороне столицы уже 55 лет.
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