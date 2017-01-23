Россия и Турция нанесли совместные удары по ИГ в Алеппо

Российские и турецкие бомбардировщики провели 21 января новую совместную операцию, нанеся удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что авиация действовала в районе населенного пункта Эль-Баб.

Удары были согласованы с сирийским правительством. В операции участвовали три ударных самолета ВКС России (два Су-24М и один Су-34) и четыре самолета ВВС Турции (два самолета F16 и два F4).

Всего, по сообщению российских военных, было поражено 22 цели.

Также 22 января российские самолеты и силы международной коалиции, возглавляемой США, нанесли еще один удар по боевикам ИГ в районе Эль-Баба.

В результате совместной операции было уничтожено несколько складов боеприпасов и «район скопления боевиков с техникой».