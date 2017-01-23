Власти Москвы запретили митинг против побоев в семье

Столичные власти не согласовали митинг против декриминализации побоев в семье, который его организаторы хотели провести 28 января на Болотной площади. Об этом говорится в сообщении на странице мероприятия в Facebook.

Теперь организаторы подают новую заявку на митинг, на этот раз его планируется провести 4 февраля в парке Сокольники.

Отказ на проведение мероприятия на Болотной площади организаторы будут обжаловать в суде, так как, по их словам, им не было предоставлено альтернативное место проведения митинга, как того требует закон.

11 января Госдума приняла в первом чтении проект закона, переводящий побои в отношении близких родственников из Уголовного кодекса в КоАП, если побои совершены впервые.

Второе чтение документа должно пройти 25 января.

Этим летом уже были декриминализированы побои, совершенные впервые. Однако близких родственников это изменение не касалось.