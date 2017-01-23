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23 января 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Борис Березовский

Борис Абрамович Березовский
Борис Абрамович Березовский

23 января 1946 года родился Борис Березовский, российский олигарх, политический эмигрант.

Личное дело

Борис Абрамович Березовский (1946—2013) родился в Москве. Его отец, Абрам Маркович, был главным инженером Бутовского газосиликатного завода, приехал в столицу из Томска. Мать Анна Александровна работала старшим лаборантом в Институте педиатрии Академии медицинских наук.

Закончил английскую спецшколу, пытался поступить на физический факультет МГУ, однако, по собственным словам, не прошел из-за еврейской национальности. В итоге поступил на факультет электроники и счетно-решающей техники в Московский лесотехнический институт.

После окончания вуза работал инженером НИИ испытательных машин министерства приборостроения. В начале 1970-х окончил механико-математический факультет МГУ, позже аспирантуру Института проблем управления АН СССР, возглавлял лабораторию этого института. С 1973 года сотрудничал с «АвтоВАЗом» — внедрял системы автоматизированного проектирования и программного обеспечения.

В 1983 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Разработка теоретических основ алгоритмизации принятия предпроектных решений и их применения». В конце 1980-х годов сотрудничал с газетой «Советская Россия», где появлялись его статьи на темы перестройки народного хозяйства СССР.

В 1989 году основал компанию «ЛогоВаз», которая занималась продажей автомобилей «ВАЗ», отозванных из зарубежных автосалонов «АвтоВАЗа». В 1991 году «ЛогоВАЗ» стал официальным импортером автомобилей «Мерседес-Бенц» в СССР. В 1992 году Березовский возглавил совет директоров Объединенного банка. В 1994—1997 годах руководил АО «Автомобильный Всероссийский Альянс» (AVVA). Компания была создана для постройки завода дешевых «народных автомобилей» на деньги частных инвесторов. Проект потерпел неудачу.

В 1993—1994 годах через знакомство с Валентином Юмашевым вошел в ближайшее окружение президента Бориса Ельцина. Юмашев представил Березовского дочери Ельцина Татьяне Дьяченко.

Летом 1994 года на Березовского было совершено покушение. Около его «Мерседеса» взорвалась радиоуправляемая мина. Погиб водитель Березовского. Сам олигарх, его телохранитель и восемь прохожих получили ранения.

В январе 1995 года участвовал в создании Общественного российского телевидения, вошел в совет директоров ОРТ. Затем он стал одним из акционеров телеканала «ТВ-6 Москва». В том же году вместе с Романом Абрамовичем создал «Сибнефть», выкупив активы у государства. Наконец, в конце 1995 года был инициатором смены руководства «Аэрофлота» и участвовал в акционировании авиакомпании.

В 1997 году в составе Федеральной комиссии по проблемам Чечни участвовал в подписании мирного договора между Россией и Чеченской республикой Ичкерия. По некоторым данным, занимался выкупом заложников у чеченских полевых командиров.

В 1999 году приобрел издательский дом «Коммерсантъ», став владельцем ряда газет («Коммерсантъ», «Независимая газета», «Новые Известия»), журналов («Власть», «Деньги», «Огонек», «Автопилот») и радиостанции «Наше радио».

В 1999 году финансировал и продвигал предвыборной блок «Единство», одержавший победу над блоком Юрия Лужкова и Евгения Примакова «Отечество — Вся Россия». Также поддержал выдвижение Владимира Путина преемником Бориса Ельцина.

Однако в том же году российская Генпрокуратура начала расследование «дела "Аэрофлота"», в рамках которого Березовский подозревался в незаконном предпринимательстве.

В декабре 1999 года был избран депутатом Госдумы, но уже через полгода сложил с себя депутатские полномочия и стал выступать с критикой тогдашнего премьера Путина. В конце 2000 года уехал в Лондон из опасений дальнейшего уголовного преследования по «делу "Аэрофлота"». В британской столице издал книгу бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко «ФСБ взрывает Россию», в которой автор возложил ответственность за взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске в 1999 году на российские спецслужбы.

В 2007 году Березовский заявил о финансировании неких людей из окружения Путина для подготовки госпереворота. Генеральная прокуратура России возбудила против эмигранта дело по статье «Насильственный захват власти», после чего Березовский смягчил свои слова. В том же году Генпрокуратура обвинила Березовского в хищении 13,7 миллиона долларов у банка «СБС-Агро». Следствие утверждало, что Березовский мошенническим путем получил кредит, потратив его на приобретение недвижимости во Франции. Березовский был заочно арестован по этому делу.

В ноябре 2007 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Березовского к шести годам заключения, признав его виновным в мошенничестве по «делу "Аэрофлота"».

В июне 2009 года Красногорский городской суд признал предпринимателя и его компаньона, одного из руководителей «ЛогоВАЗа» Юлия Дубова виновными в хищении 143,7 миллиона рублей у компании «АвтоВАЗ». Березовский был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. В сентябре приговор вступил в силу. Согласно решению суда, фигуранты дела не оплатили предприятию более 5500 «Жигулей» разных моделей, поставленных «ЛогоВАЗу».

В мае 2012 года по факту призывов к массовым беспорядкам в России против Березовского были возбуждены два новых уголовных дела. В том же году Березовский проиграл громкий судебный процесс в Лондоне, ответчиком по которому выступал Роман Абрамович. Березовский утверждал, что Абрамович вынудил его и его партнера Бадри Патаркацишвили продать принадлежащие им акции «Сибнефти» (2001) и «Русала» (2004) по заниженной цене. Иск был отклонен.

23 марта 2013 года телохранитель обнаружил тело Березовского в ванной комнате в доме бывшей жены олигарха Галины Бешаровой. Согласно данным судмедэкспертизы, разоренный предприниматель повесился. В последние месяцы он мало общался с близкими и находился в состоянии депрессии.

Березовский был дважды женат, с последней спутницей отношения не оформил. У него остались шестеро детей и столько же внуков.

Чем знаменит

 
Борис Березовский

Один из самых заметных олигархов 1990-х годов — символ сросшегося с властью бизнеса, приобретенного сомнительными методами. Так, «Сибнефть» была выкуплена на залоговых аукционах за 100,3 миллиона долларов. В следующем году она стала шестой по величине нефтяной компанией России. Залоговые аукционы представляли собой аналог ломбарда — государство в 1995 году брало у банков кредиты под залог акций крупнейших компаний (впоследствии ЮКОС, «Норильский никель», «Сибнефть»). После того как правительство не возвратило кредиты, эти акции были распроданы по дешевке.

Березовский в 1990-х — еще и крупнейший медиамагнат. К началу 2000 года он контролировал телеканалы ОРТ и «ТВ-6 Москва»; газеты «Коммерсантъ», «Новые Известия», «Московская комсомолка», «Независимую газету»; журналы: «Автопилот», «Власть», «Деньги», «Огонек», «Молоток», «Домовой»; радиостанцию «Наше радио».

О чем надо знать

В марте 1996 года олигарх договорился с влиятельными предпринимателями об объединении усилий для переизбрания Бориса Ельцина на второй срок. Для этого был создан избирательный штаб во главе с Анатолием Чубайсом. Позже Березовский признавался, что предвыборную программу Ельцина финансировали семь банкиров, под контролем которых было более половины российской экономики («семибанкирщина»).

После победы Ельцина Березовский в октябре 1996 года был назначен заместителем секретаря Совета безопасности, однако через год был снят с поста. После этого стал советником руководителя администрации президента Валентина Юмашева. В апреле 1998 года назначен исполнительным секретарем СНГ, уже в мае был снят с поста советника Юмашева, а в марте 1999 года — уволен с поста председателя Исполнительного секретариата СНГ. Вскоре после прихода к власти Владимира Путина эмигрировал в Лондон, ставший его последним пристанищем.

Прямая речь:

Из книги Пола Хлебникова «Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России»: «Превращение России из мировой сверхдержавы в нищую страну — одно из самых любопытных событий в истории человечества. Это крушение произошло в мирное время всего за несколько лет. По темпам и масштабу этот крах не имеет в мировой истории прецедента. Я стал изучать этапы молниеносной карьеры Березовского и обнаружил, что она полна обанкротившихся компаний и загадочных смертей. Масштаб разрушений был колоссален, даже по современным российским стандартам. Он вцеплялся в крупную компанию, высасывал из нее деньги, превращая в банкрота, державшегося на плаву только благодаря щедрым государственным субсидиям. Его, словно магнитом, тянуло к наиболее кровавым точкам России: бизнес по продаже автомобилей, алюминиевая промышленность, выкуп заложников в Чечне. Многие из его деловых начинаний — от захвата ОРТ до перекупки Омского нефтеперерабатывающего комбината — были омрачены убийством или случайной смертью ключевых фигур».

Борис Березовский о состоянии Владимира Путина в феврале 2009 года: «Убежден, что личное состояние Владимира Путина точно не меньше, чем состояние Романа Абрамовича. Говорю это потому, что Абрамович и Путин являются деловыми партнерами. Если же говорить о конкретной сумме, то, на мой взгляд, до мирового финансового и экономического кризиса состояние Владимира Путина составляло как минимум порядка 40 миллиардов долларов».

Из книги Г. Н. Трошева «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала»: «Направляясь в Чечню, Борис Березовский (в тот момент официальный представитель федерального центра) сначала поехал к Масхадову, а только потом прилетел в Ханкалу, в штаб ОГВ.

Выслушав облеченного высокой властью Березовского, Пуликовский побледнел, но тут же, собравшись, начал чеканить слова:

— Я, как командующий группировкой, не согласен с такой позицией и считаю, что вы должны были, прежде всего, встретиться с руководством Объединенной группировки войск. Мы здесь давно собрались и ждем вас. Нам есть что сказать. Неужели перед встречей с Масхадовым вас не интересовало наше мнение, наша оценка ситуации?

— Ты, генерал, можешь считать все, что угодно, — сверкнул глазами столичный визитер. — Твоя задача: молчать, слушать и выполнять то, что тебе мы с Лебедем говорим. Понял?

— Вы говорите, не думая о тех людях, которые сейчас в Грозном в полном окружении кровью харкают, — «закипал» Пуликовский. — Они ждут моей помощи. Я обещал…

— Я тебя, генерал, вместе с твоими людьми, вместе со всей вашей дохлой группировкой сейчас куплю и перепродам! Понял, чего стоят твои обещания и ультиматумы?..

Офицеры, невольные свидетели разговора, опустили головы. Пуликовский с трудом сдержал себя. Стиснул кулаки, круто развернулся и пошел прочь, чувствуя спиной «расстрельный» взгляд Бориса Абрамовича».

Об эмиграции в последнем интервью Березовского:

— Вернуться в Россию… Ничего я больше так не хочу, как вернуться в Россию. Когда даже завели уголовное дело, я хотел вернуться в Россию. Даже когда завели уголовное дело! Только по совету Елены Боннер остался. Главное, что я недооценил, — что мне настолько дорога Россия, что я не могу быть эмигрантом.

— Если бы вы остались в России, то вы бы сейчас сидели в тюрьме. Вы этого хотите?

— Сейчас, оглядываясь на то, как я прожил эти годы в Лондоне…

Березовский посмотрел перед собой, потом прижал руку к груди — она у него тряслась. Он повернулся ко мне и долго смотрел мне в глаза. Наконец сказал:

— У меня нет сейчас ответа на этот вопрос… Ходорковский… сохранил себя».

6 фактов о Борисе Березовском:

  • С 1991 года — член-корреспондент Российской академии наук основатель Международного научного фонда, член Международного научного общества по теории принятия решений. Автор более сотни научных работ и ряда монографий.

  • В 1997 году с состоянием в 3 миллиарда долларов занял 97 место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

  • В январе 1999 года СМИ сообщали о существовании у Березовского собственной спецслужбы — частного охранного предприятия «Атолл», которое занималось сбором компромата на российских политиков. Утверждалось, что во время одного из конфликтов Березовского и владельца НТВ Владимира Гусинского «Атолл» чуть не вступил в войну со службой безопасности Гусинского, и лишь личная встреча руководителей этих частных спецслужб позволила не доводить до крайности. Вскоре Березовский избавился от «Атолла».

  • В июле 2004 года в Москве был убит главный редактор российской версии журнала Forbes, американец Пол Хлебников. В свое время он был автором книги «Крестный отец Кремля Борис Березовский», в которой рассказывалось о криминальном бизнесе олигарха. Березовский прокомментировал смерть журналиста, заявив, что тот погиб из-за «неаккуратного обращения с фактами».

  • В сентябре 2005 года появились сведения о том, что траты Березовского на финансирование избирательной кампании Виктора Ющенко и «оранжевой революции» на Украине 2004—2005 годов составили 15 миллионов долларов.

  • В 2011 году Березовский после года судебных разбирательств развелся со второй женой Галиной Бешаровой, выплатив ей рекордные для Великобритании отступные. Назывались суммы от 165 до 220 миллионов фунтов стерлингов.

Материалы о Борисе Березовском:

Статья о Борисе Березовском в Википедии

Биография на сайте Peoples.ru

Биографическая справка «Ленты.ру»

Биография на сайте «Узнай все»

Справка на сайте РИА Новости

Факты о Березовском на сайте журнала Forbes

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