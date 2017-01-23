Гюльчехра Бобокулова направлена на принудительное лечение

Няня Гюльчехра Бобокулова, осужденная за убийство девочки в Москве, находится на принудительном лечении. Ее приговор не был обжалован и вступил в силу, сообщили «Интерфаксу» в столичной прокуратуре.

Такой приговор Бобокуловой вынес Хорошевский районный суд Москвы, признав женщину невменяемой.

В прокуратуре отметили, что распоряжением ФСИН России няня была «помещена на принудительное лечение в одно из психиатрических стационарных учреждений специализированного типа на территории РФ».

Также в прокуратуре сообщили, что не получали заявления от матери убитого ребенка — она требовала назначить обвиняемой реальное наказание и сообщить о том, где Бобокулова находится.

29 февраля 2016 года Бобокулова задушила и обезглавила свою подопечную — четырехлетнюю девочку. С головой ребенка она около 20 минут ходила возле станции метро, говоря, что это месть за Сирию и что у нее бомба.

Бомбы не оказалось. В ходе следствия выяснилось, что Бобокулова стояла в родном Узбекистане на учете из-за шизофрении.