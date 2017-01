Дочь Клинтон высказалась в поддержку младшего сына Трампа

Дочь Хиллари Клинтон Челси высказалась в своем Facebook в защиту младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона. Ранее пользователи интернета подвергли его критике за поведение на инаугурации отца.

«Бэррон Трамп заслуживает шанс, который нужен каждому ребенку, — возможность быть ребенком», — написала дочь Билла и Хиллари Клинтон. Это, однако, не помешало ей добавить в свой пост несколько фраз с критикой нового американского президента. В частности, Челси Клинтон считает вредной его политику в отношении детей.

Аналогичное обращение в поддержку сына Трампа Клинтон-младшая разместила и у себя в твиттере.

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids.