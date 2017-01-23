Эксперт Николай Яременко: Вопрос о главе РФС – внутреннее дело России

Вопрос о том, кто должен возглавлять РФС, является внутренним делом России, и даже если ФИФА действительно просила Виталия Мутко не занимать этот пост, выполнять ее просьбу совершенно необязательно. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Николай Яременко, главный редактор издания «Советский спорт», комментируя публикации СМИ о якобы прозвучавшей со стороны руководства ФИФА просьбе к Виталию Мутко снять свою кандидатуру с выборов главы Российского футбольного союза.

«Честно говоря, до меня не доходила информация о том, что от руководства ФИФА в адрес Виталия Леонтьевича поступала просьба снимать свою кандидатуру с выборов глав РФС. И я считаю, что в любом случае это абсолютно внутреннее дело России, внутренняя история.

Если кто-то когда-то намекает на то, что органы государственной власти вмешиваются в деятельность общественных организаций, какой по статусу является любая спортивная федерация (мы знаем, что некоторые страны даже получали за это спортивную дисквалификацию ФИФА), то вспомним, что Блаттер говорил: "Россия – это особый случай". Так и здесь – все-таки к нашей ситуации всегда находятся какие-то особые подходы. Ведь вес России в международном спортивном сообществе довольно серьезен.

В свое время Александр Жуков, будучи на тот момент вице-премьером, становился главой Олимпийского комитета России. Так и с Виталием Мутко, который тогда находился в кресле главы Минспорта, а сейчас сидит в кресле вице-премьера правительства, курирующего, в том числе, вопросы спорта. Я не думаю, что это каким-то образом мешает представительству России в международных спортивных структурах.

Я не готов комментировать, была ли такая просьба на самом деле или нет, но готов сказать, что к таким просьбам надо относиться с пониманием, но совершенно не бежать их выполнять. Если Виталий Леонтьевич получил и отклонил эту просьбу, критиковать его за это совершенно не нужно.

Решение о том, будет ли Россия, например, проводить чемпионат мира 2018 года или нет, в любом случае не будет приниматься в ФИФА, а будет политическим решением. Поэтому никаких оргвыводов из этой истории я бы не делал», – сказал Николай Яременко.

О том, что президент ФИФА Джанни Инфантино в сентябре просил Мутко отказаться от претензий на пост президента РФС, сообщила британская газета Daily Mail. По ее данным, просьба была озвучена в беседе по телефону.

Издание связывало эту просьбу главным образом с тем, что имя Мутко, тогда занимавшего пост министра спорта России, было упомянуто в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена по поводу допинга. Напомним, Макларен считал, что Мутко имел непосредственное отношение к государственной допинговой системе и что именно по указанию Мутко был скрыт факт обнаружения допинга и в пробах нескольких футболистов, выступавших в чемпионате России.