В Институте социально-экономических и политических исследований может смениться директор

Дмитрий Бадовский может покинуть пост главы совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ). Об этом сообщает канал «Давыдов. Индекс» в Telegram.

Бадовский — политолог, член Общественной палаты РФ.

На сайте института говорится, что с января по август 2012 года он был замначальника управления президента России по внутренней политике.

10 октября 2012 года Бадовский стал во главе совета директоров некоммерческого фонда — Института социально-экономических и политических исследований.