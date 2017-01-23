23 января 2017, 20:36
В Институте социально-экономических и политических исследований может смениться директор
Дмитрий Бадовский может покинуть пост главы совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ). Об этом сообщает канал «Давыдов. Индекс» в Telegram.
Бадовский — политолог, член Общественной палаты РФ.
На сайте института говорится, что с января по август 2012 года он был замначальника управления президента России по внутренней политике.
10 октября 2012 года Бадовский стал во главе совета директоров некоммерческого фонда — Института социально-экономических и политических исследований.
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