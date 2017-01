Стало известно название восьмого эпизода «Звездных войн»

Восьмой эпизод киносаги «Звездные войны» получит название «Последний джедай». Об этом сообщается в твиттере киносаги.

Его выход намечен на 15 декабря 2017 года.

Сценаристом нового эпизода стал Райан Джонсон, который снимал сериал «Во все тяжкие» и фильм «Петля времени». Одним из исполнительных продюсеров фильма будет Джей Джей Абрамс.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq