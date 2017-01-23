Навальный обвинил Центробанк в блокировке своего избирательного счета

Оппозиционер Алексей Навальный, объявивший о своем участии в президентских выборах в России в 2018 году, сообщил о давлении Центробанка на сервис «Яндекс.Деньги» для блокировки его избирательного счета.

«Спустя неделю после начала сбора хорошие люди из "Яндекс.Денег" честно сказали нам: чуваки, нам звонит ЦБ ("Яндекс.Деньги" как платежная система попадает под их регулирование) и требует, чтоб мы под любым предлогом закрыли кошелек [соратника Навального] Леонида Волкова, на который мы собираем деньги», — говорится в сообщении на сайте Навального.

Также сообщается, что «Яндекс.Деньги» официально уведомили Волкова о том, что через пять дней избирательный счет будет заблокирован в связи с тем, что ЦБ может расценить его использование противоречащим закону о выборах.

Между тем, в компании «Яндекс.Деньги» сообщили «Интерфаксу», что приняли решение ограничить возможность сбора средств в политических целях.

Изменения вступят в силу в ближайшее дни, после того как будут опубликованы на сайте компании, отметили там.