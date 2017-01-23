Власти Петербурга решили выселить Европейский университет

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга обратился с иском в городской арбитражный суд по поводу расторжения договора аренды и выселении Европейского университета из особняка в центре города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авторы иска пояснили, что их требование вызвано несоблюдением вузом «условий договора в части требований по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры».

Между тем чиновники пообещали не выселять Европейский университет из занимаемых помещений до конца учебного года.

По данным «Фонтанки», петербургские власти в одностороннем порядке расторгли договор аренды с Европейским университетом, хотя он был заключен на срок до сентября 2024 года.

9 января вуз обжаловал это решение в арбитражном суде, и 19 января суд удовлетворил ходатайство вуза об обеспечительных мерах.Как передает РАПСИ, он запретил проводить регистрационные действия по прекращению аренды здания.