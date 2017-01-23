Экс-лидер Латвии назвала сограждан злыми и завистливыми

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью телеканалу TV3 выразила разочарование в соотечественниках из-за того, что они проявили к ней злость и зависть после публикации информации о покупке ею участка на Рижском первом лесном кладбище.

«Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача — пробудить их национальное самосознание и потенциал латышского народа», — отметила Вике-Фрейберга.

Экс-президент пожаловалась, что теперь у нее подорвана вера в духовный и психологический потенциал латышей после всех «гадостей и подлостей против нее». Она сравнила атаки на себя со старыми методами КГБ, намекнув, что в стране есть люди, обученные еще советскими спецслужбами.

По информации Delfi, Вике-Фрейберга привлекла внимание Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией после того, как она при посредничестве неких лиц купила себе место на Рижском первом лесном кладбище недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте. Экс-презиент до сх пор не пояснила смысл этой покупки.

Отметим, Вике-Фрейберга правила странойс 1999 по 2007 годы.