23 января 2017, 15:49
ВКС России нанесли удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре
Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 российских ВКС нанесли удары по объектам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Отмечается, что Ту-22М3 взлетели с аэродрома на российской территории, пролетели над Ираком и Ираном, а затем провели бомбардировки в Сирии.
Самолеты выполняли задачу под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С, вылетевших с сирийского аэродрома Хмеймим.
21 января российские военные сообщали о другом ударе шести бомбардировщиков Ту-22М3 по ИГ в Дейр-эз-Зоре.
Подконтрольная сирийскому правительству часть этого города находится в осаде боевиков с 2014 года.
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