ВКС России нанесли удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 российских ВКС нанесли удары по объектам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отмечается, что Ту-22М3 взлетели с аэродрома на российской территории, пролетели над Ираком и Ираном, а затем провели бомбардировки в Сирии.

Самолеты выполняли задачу под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С, вылетевших с сирийского аэродрома Хмеймим.

21 января российские военные сообщали о другом ударе шести бомбардировщиков Ту-22М3 по ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Подконтрольная сирийскому правительству часть этого города находится в осаде боевиков с 2014 года.