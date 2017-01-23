В Femen сообщили о распаде организации

Украинское женское движение Femen не существует с 2015 года, заявила «Апострофу» его бывшая участница Яна Жданова.

«Все разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет», — сказала активистка.

Она добавила, что в настоящее время Femen — «это больше не организация, а стиль протеста».

«Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют. Люди используют свое тело в арте, политической борьбе как способ выразить свою политическую позицию», — пояснила Жданова.

По ее словам, отдельные акции в разных странах, в которых участвуют девушки с обнаженной грудью, имеют с Femen мало общего.

Также активистка отметила, распад Femen произошел из-за внутренних дрязг и претензий на лидерство.

«Закончили мы так же, как все классические женские феминистические организации: все перессорились, не поделили власть и влияние, начали говорить "а мы круче", "нет, я круче, я лидер"», — отметила бывшая активистка.