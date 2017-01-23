Мединский пообещал вкладываться в экшн

Министерство культуры России будут вкладываться в экшн-фильмы, такие как «Притяжение» Федора Бондарчука, «Викинг» Андрея Кравчука или «Экипаж» Николая Лебедева. Об этом заявил глава Минкульта Владимир Мединский, передает агентство «Москва».

По словам министра, «кассы в основном собирают "фильмы-события", как «Викинг», «Экипаж». Поэтому мы будем вкладываться преимущественно в такие фильмы».

«Весь бюджет нашей государственной поддержки российского кино равен бюджету одного среднего голливудского фильма. Что нужно делать для того, чтобы российская кинопромышленность росла? Нам интересно знать истории про нас, вот поэтому летающая тарелка приземляется в Чертаново [в фильме "Притяжение"], прямо на спальный район. Это намного интереснее, чем когда она приземляется в ЮАР или на Манхэттене. Я эти районы прям узнаю, я там был», — рассказал о критериях поддержки Мединский.

Он также поделился планами в 2017-2018 годах «усилить государственный протекционизм».

«Если вы посмотрите, то увидите: 50% всех сеансов за последние выходные были отданы фильму "Три икса". Да такого вообще нигде нет, ни в одной приличной стране, где половину сеансов занимает такой не самый лучший фильм», — пояснил министр.

Еще одной задачей Минкульта он назвал развитие кинопоказов «в глубинках, там люди "Тремя иксами" еще не испорчены».

Также чиновник, как сообщает РИА Новости, высказался за передачу студии «Ленфильм» и Киностудии имени Горького прав на фильмы, снятые ими до 2002 года.