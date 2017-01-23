В России начнутся разработки летающего автомобиля

Фонд перспективных исследований намерен направить 3 млн рублей на разработку летательного аппарата вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Яна Чибисова.

Он отметил, что, другими словами, ФПИ хочет начать разработку летающего автомобиля.

Фонд объявит конкурс, по итогам которого должен быть создан демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета с площадки 50х50 метров). Он должен быть способен перевозить пассажиров и грузы массой от 100 до 1000 кг. Итоги конкурса рассчитывают подвести 5 мая.

Чибисов выразил надежду, что проектов-победителей будет несколько, и каждый из них займет свою нишу. Он отметил, что новый автомобиль можно будет применять при спасательных операциях.

В ФПИ полагают, что летающий автомобиль должен быть снабжен функцией автопилота и дистанционного управления, а также ручного пилотирования, чтобы им мог управлять пилот с уровнем подготовки в несколько часов.