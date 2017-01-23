В «АиФ» назначен новый главред

В еженедельник «Аргументы и факты» назначен новый главный редактор. Им стал журналист Игорь Черняк, сообщается на сайте «АиФ».

Черняк приступит к обязанностям 25 января. Первый номер газеты под его руководством выйдет 1 февраля.

«Главной своей задачей считаю развитие сильных сторон еженедельника, которые в современных условиях должны заиграть с новой силой, а также сайта, входящего в топ-10 российских СМИ по посещаемости и глубине просмотров», — сообщил Черняк.

С 1988 по 2003 год Черняк работал в «Комсомольской правде» в качестве специального корреспондента, редактора отдела политики, входил в состав президентского пула. С 2004 года был сотрудником «Российской газеты» — работал шеф-редактором еженедельника «Российская газета — Неделя».

Его предшественник в «АиФ» Николай Зятьков возглавлял «Аргументы и факты» с 2002 года. Он был уволен 30 декабря 2016 года «по соглашению сторон».