Суд в Ульяновске вынес приговор открывшему стрельбу по прохожим жителю

Суд Железнодорожного района Ульяновска вынес приговор местному жителю Рустаму Кашапову, который в августе 2015 года открыл стрельбу по прохожим, один из которых скончался.

Суд приговорил Кашапова к 17 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте областного управления СКР.

Также суд приговорил к 1 году и 9 месяцам колонии строгого режима друга Кашапова Михаила Ранцева за укрывательство преступника.

В ночь на 24 августа 2015 года Кашапов повздорил с жителями поселка Белый Ключ, который относится к Ульяновску.

Он расстрелял их из охотничьего ружья. В результате стрельбы один из раненых скончался, еще четверо были госпитализированы.

Совершив преступление, стрелок созвонился со своим знакомым Ранцевым, который увез преступника с места происшествия и пытался спрятать машину убийцы.