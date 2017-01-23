Крымская епархия РПЦ попросила передать ей объекты «Херсонеса Таврического»

Крымская и Симферопольская епархия РПЦ попросила передать в ее владение 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». Об этом в эфире телеканала НТС сообщил благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта, ранее возглавлявший музей.

В настоящее время готовятся документы по закону о передаче церковной собственности. Халюта отметил, что власти должны организовать музейный комплекс, чтобы экспонаты больше не хранились в подвале бывшего Владимирского мужского монастыря.

«Ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Российская Федерация, на сегодняшний день не сделала ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем. Мы являемся сторонниками и генерируем идею развития Национального заповедника Херсонес Таврический. Это строительство современного музейного комплекса», — отметил благочинный.

По его словам, данная инициатива «поможет сегодня и министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника».

Между тем, как передает ТАСС, в Кремле заявили, что в вопросе передачи церкви объектов не может быть общего подхода. «Это вопрос целесообразности, который обсуждается в каждом конкретном случае», - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.