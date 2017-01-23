В Кремле не увидели выборов на повестке дня
Тема президентских выборов, которые должны пройти в России в марте 2018 года, не стоит на повестке дня. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так Песков отреагировал на сегодняшнее интервью РБК директора ВЦИОМ Валерия Федорова, в котором социолог назвал главной проблемой выборов низкую явку.
«Первый риск — низкая явка. Выборы президента — единственные выборы в России, которые имеют критическое значение для устойчивости системы, это главный источник ее легитимности», — отметил Федоров.
По словам Пескова, говорить о явке и других аспектах избирательной кампании пока рано. Никаких ориентиров по явке, по словам пресс-секретаря, у Кремля нет.
«А главное, что пока еще тема президентских выборов предстоящих, как я уже говорил, не стоит на повестке дня, пока еще рано об этом говорить», — добавил глава кремлевской пресс-службы.
Также он рассказал, что в ближайшее время в Кремле ожидают согласования даты телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Пока телефонный звонок согласовывается», — сказал Песков.
Он также отметил, что высказывания Трампа о возможности работать с Россией разделяют и в Кремле.
По словам Пескова, о безальтернативности сотрудничества в этой сфере неоднократно говорил и Владимир Путин.