В Госдуму внесена инициатива об аресте за угрозы врачам

В Госдуму внесен законопроект, который вводит административный арест за угрозы, высказанные по отношению к врачам. Документ размещен на сайте Думы.

Его автор — депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

За угрозу применения насилия в отношения медработника в его рабочее время автор инициативы предлагает штрафовать на 1-2,5 тысячи рублей или брать нарушителя под арест до 15 суток.

«Участившиеся случаи нападения на сотрудников медицинских учреждений, находящихся при исполнении своих служебных и профессиональных обязанностей, свидетельствуют о недостаточности существующих мер их защиты», — отмечается в пояснительной записке к документу.