Акционеры «Мегафона» одобрили приобретение Mail.ru Group

Акционеры сотового оператора «Мегафон» 20 января провели внеочередное собрание, на котором одобрили сделку по приобретению контрольного пакета в Mail ru Group. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу оператора.

Сделку поддержали 209 млн голосов, против высказались 10,8 млн, еще 0,18 млн голосов воздержались.

В планах «Мегафона» выкупить 63,8% голосующих акций (или 15,2% капитала) Mail.ru Group.

Как ожидается, сумма сделки составит 740 млн долларов, из которых 640 млн будут выплачены в момент закрытия сделки, еще 100 млн — через год.

Если ФАС одобрит сделку, то ее планируется закрыть в первом квартале 2017 года.