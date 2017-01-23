Музейщики во главе с Пиотровским выступили против передачи «Херсонеса» РПЦ

Союз музеев России, возглавляемый директором «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским, выступил против передачи РПЦ музейного комплекса «Херсонес Таврический». Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил исполнительный директор союза Борис Аракчеев.

«Конечно, все наше музейное сообщество категорически против, потому что это уникальный памятник. Это памятник общекультурного значения, имеющий очень важное историческое значение дохристианского периода. Совершенно нецелесообразно его передавать РПЦ», — отметил Аракчеев.

Ранее сегодня стало известно, что Крымская и Симферопольская епархия готовит запрос в Росимущество, требуя передачи ей 24 объектов «Херсонеса».

С заявлением об этом выступил протоиерей Сергий Халюта, короткое время возглавлявший музей и вынужденный уйти с должности из-за протестов музейных работников.