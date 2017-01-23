Большинство госзакупок в 2016 году не были конкурентными

Минэкономразвития подготовило доклад о применении федерального закона о госзакупках. Согласно документу, основная часть закупок в 2016 году осуществлялась с нарушениями требований конкуренции, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с положениями доклада.

Согласно его данным, объем госзакупок в 2016 году вырос на 11% — с 18,9 трлн до 21,1 трлн рублей.

При этом большинство закупок были проведены неконкурентными способами, к которым министерство относит закупки у единственного поставщика (36% от общего числа) и «иные способы» госзакупок (59%).

Пересекаются ли эти способы, или можно говорить о 95% неконкурентных госзакупок, из сообщения неясно.

«Количество "иных способов" закупок, проводимых заказчиками, увеличилось в 2016 году на 983 способа. Отсутствие в 223-ФЗ требований к способам закупок привело к тому, что заказчиками применяется уже более 4,48 тысячи способов определения поставщика, которые, в том числе, маскируют закупки у единственного поставщика», — говорится в докладе Минэкономразвития.