В выборах главы Свердловской области может принять участие женщина

В грядущих губернаторских выборах в Свердловской области может принять участие кандидат-женщина. Об этом сообщает Telegram-канал Gorod_Ekb.

В последний раз в регионе женщина участвовала в выборах губернатора в 1999 году. Тогда представители избирательного объединения «Социальная помощь и поддержка» выдвинули кандидатуру Ирины Белковой, которая работала заведующей детским садом. За нее проголосовали 1,1% избирателей.

Отмечается, что в нынешних выборах может принять участие более серьезная фигура.