Близкие к заммэра компании оказались главными поставщиками лекарств в Москве

Крупнейшими поставщиками лекарств и медоборудования для столичных больниц являются компании, связанные с предыдущим местом работы вице-мэра Москвы по социальной работе Леонида Печатникова. Об этом пишет «Ведомости», изучившие данные госзакупок.

Газеты выяснила, что наибольшее число заказов в больницы Москвы получили малоизвестные компании владельцев группы «Европейский медицинский центр» (ЕМС) или их партнеров.

Печатников ранее работал главным врачом ЕМС в Москве и имел 2,6% акций этой компании.

Главными поставщиками московских больниц в 2016 году оказались фирмы «Фармадис», «Тагор», «Эзра» и «Аквиста», выигравшие аукционы, в общей сложности, на 14,7 млрд рублей, что составляет 27% всех закупок столичного департамента здравоохранения.