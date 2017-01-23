Безработный ударил беременную женщину из-за ее навыков парковки в Москве

Полицейские выявили 30-летнего безработного жителя Москвы, которого подозревают в рукоприкладстве по отношению к беременной женщине. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

Инцидент произошел на улице Фридриха Энгельса в Центральном административном округе.

По версии 31-летней москвички, она припарковала свою машину, после чего к ней подошел подозреваемый и заявил, что машина мешает проезду транспорта. Услышав возражения женщины, мужчина ее ударил, после чего потерпевшая обратилась в полицию.

Там возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Подозреваемый был задержан, а затем отпущен под подписку о невыезде.